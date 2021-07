Palma di Montechiaro, la giunta approva il PUDM

La Giunta Comunale di Palma di Montechiaro, ha approvato il PUDM, piano di utilizzo del demanio marittimo. “Un altro importantissimo obiettivo raggiunto – dice il sindaco Stefano Castellino – adesso auspichiamo un iter rapido da parte dell’Assessorato Territorio e Ambiente per consentire al Consiglio Comunale di esprimersi a stretto giro e dare piena efficacia al piano.Grazie al PUDM vengono pianificate e disciplinate le attività legate all’utilizzo della spiaggia, perseguendo un uso sostenibile e razionale del sistema costiero che, pur mirando ad una valorizzazione economica dell’area, consenta di minimizzare l’impatto ambientale.

Il PUDM ha come obiettivo lo sviluppo sociale, economico e urbanistico dell’intera costa Palmese, ed è uno strumento importante e significativo che si proietta nel futuro.Infine la redazione del piano e l’allineamento della dividente Demaniale da parte della Regione Siciliana garantiranno l’uso pubblico di molte aree di inestimabile bellezza naturale confermandone e perpetuandone la libera fruizione da parte dei nostri concittadini e di quanti vogliono visitare la nostra bellissima costa”.

Il Sindaco Stefano Castellino ringrazia l’Assessore all’Urbanistica Salvatore Castronovo per l eccellente lavoro svolto insieme agli uffici ed al professionista incaricato.

