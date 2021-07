Vasto incendio sul Monte cavallo agro di Cianciana, decine di ettari di macchia mediterranea stanno andando a fuoco.

Sul posto sono intervenuti due canadair e un elicottero antincendio del corpo forestale coordinati da personale del distaccamento forestale di Ribera.

Non sono chiare le cause del rogo, non è escluso il dolo. Indagini approfondite saranno effettuate appena possibile. Si spera di salvare almeno una parte del bosco.

https://youtu.be/Ad5JSkoE2Z0