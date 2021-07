Villaggio Mosè, incendio devasta veranda di una villetta

Incendio di sterpaglie in un terreno tra il quartiere di Villaggio Mosè e viale Cannatello. Le fiamme alimentate rapidamente da un leggero venticello caldo, hanno trovato gioco facile per estendersi fino a raggiunge la residenza di una famiglia agrigentina; in poco tempo, la veranda chiusa nei quattro lati è stata devastata dal fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento il rogo, ed evitato danni ben più maggiori. Nessun ferito.

