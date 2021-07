“Anima Mundi”, il valore e la forza delle donne in mostra

Sarà presentata venerdì 16 Luglio 2021, alle ore 19:00, presso la Ex Chiesa del Carmine nella splendida Città di Taormina, la performance di Arte Quantistica di Tony Nicotra intitolata “ANIMA MUNDI. Il valore e la forza delle donne”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con le Associazioni taorminesi “Fidapa” e “l’Altra Metà”, con il Centro Antiviolenza Galatea” di Catania e con l’Associazione trapanese il “Comitato delle Donne.

La mostra, unica nel suo genere, aperta al pubblico fino all’1 agosto 2021, è un’esposizione artistica no profit, totalmente gratuita per i visitatori, un evento che nasce non solo come progetto di rilancio dell’Arte, penalizzata dal lungo periodo di pandemia ma soprattutto dal desiderio dello stesso artista di sensibilizzare, attraverso le sue creazioni artistiche, ai diritti e alla tutela delle donne in un momento in cui si sta verificando un’impennata dei casi di violenza di genere, nella consapevolezza che occorre informare costantemente la collettività per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne i cui diritti sono diritti umani e i diritti dell’essere umano vanno tutelati e onorati, affinché ogni individuo abbia gli strumenti per costruirsi un futuro migliore.

Le potenzialità educative dell’arte

E’ infatti importante riconoscere le potenzialità educative dell’Arte per la promozione dei diritti umani e gli artisti come degli human rights defenders dal valore aggiunto, investiti del diritto e della responsabilità di agire creativamente per il cambiamento della società.

La donna che racchiude il miracolo della vita

Tony Nicotra, attraverso la sua originale tecnica pittorica e alle sue competenze scientifiche, la sua ricerca nella fisica quantistica e nella trasmutazione della materia, manifesta la sua sensibilità artistica, cercando di dare il giusto risalto alla vera essenza della Donna perché “ ….nel suo essere maestoso ed infinito è racchiuso il vero miracolo della vita” (Tony Nicotra 2016).

Chi interverrà alla presentazione della mostra

Interverranno: per il Comune di Taormina il Sindaco Mario Bolognari e l’Assessore alla Cultura Prof.ssa Francesca Gullotta, la Presidente dell’Associazione FIDAPA sez. Taormina Dott.ssa Ivana Gullotta, la Presidente dell’Associazione Centro Antiviolenza Galatea Avv. Loredana Mazza insieme alla Dott.ssa Federica Guagliardo, la Presidente dell’Associazione “L’Altra Metà” Dott.ssa Maria Pia Lucà ed infine la Presidente dell’Associazione “Comitato delle Donne” e l’Attrice Vanessa Galipoli.