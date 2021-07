Anziano legato e ucciso a Palma di Montechiaro: al via processo a badante

E’ cominciato il processo a carico della badante rumena di 27 anni, accusata di omicidio volontario aggravato e rapina. La vicenda riguarda la morte violenta di di un, 89enne di Palma di Montechiaro trovato cadavere all’interno del suo appartamento in via Pietro Attardo con mani e piedi legati l’11 luglio 2020. L’imputata, difesa dall’avvocato Angelo Asaro, è comparsa davanti i giudici della Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. Negli scorsi mesi è stata citata direttamente a giudizio non potendo, dunque, beneficiare (come previsto dalla legge) della scelta del rito abbreviato essendo – quello coonestato – un reato che prevede la pena dell’ergastolo.

