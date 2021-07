Campobello di Licata, Rsu: “deposito temporaneo”

Individuazione del “deposito temporaneo” per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti bio-degradabili (umido), presso il piazzale di ingresso della ex discarica in contrdaa “Bifara-Favarotta”, da agosto a settembre, nel viale della Divina commedia. I contenitori scarrabili sosterranno presso il suddetto deposito dell’umido per le operazioni di carico, poi quelle di trasporto.

Giovanni Blanda