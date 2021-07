I volontari della Misericordia di Campobello di Licata sono stati presenti nelle due giornate di venerdì e sabato presso l’hub vaccinale del pala congressi di Agrigento

I volontari hanno aderito all’appello di collaborazione, a causa della massiccia presenza di vaccinanti, pervenuto dal coordinatore della logistica e di protezione civile dell’hub Salvino Montaperto. Non poteva essere diversamente, ha commentato Mario Milazzo che ha guidato il gruppo dei volontari.

La nostra associazione, nonostante impegnata su diversi fronti per dare assistenza alla popolazione del nostro comprensorio, ha ritenuto necessario raddoppiare gli sforzi e mettersi a disposizione per dare un ulteriore servizio in questo momento particolare della fase vaccinale. Sia i volontari che i ragazzi del servizio civile hanno voluto essere presenti per dare un contributo efficiente ed efficace alla buona riuscita delle giornate con intensità di vaccinazione presso l’hub. La direzione dell’Asp di Agrigento è stata solerte con noi volontari, consentendoci in breve tempo di vaccinarci come soggetti impegnati nell’assistenza alla popolazione e quindi era doveroso il nostro impegno.

Gli sforzi organizzativi, ha commentato il Coordinatore dell’hub Salvino Montaperto, sono indispensabili per dare supporto alla struttura e accogliere al meglio i cittadini che in maniera copiosa si recano al nostro centro vaccinale. Il Commissario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia, spesso presente in prima persona presso l’hub, tra le prime cose relative alla funzionalità del centro fin dall’inizio ci ha esortati, sin dall’inizio, a trovare la migliore soluzione per rendere l’arrivo dei cittadini efficace e confortevole. E’ stato allestito un percorso, ha continuato Montaperto, il più veloce possibile, prevedendo dei posizionamenti con sedie e zona ombreggiata sia per i vaccinanti che per gli accompagnatori in attesa. Con la collaborazione della P.C. regionale sono state montate su tutto il percorso delle tende e grazie all’infaticabile presenza dei dipendenti della P.C. del libero consorzio di Agrigento, guidati dal Dott. Marzio Tuttolomondo e del servizio di guardia giurata garantita dai dipendenti della metronotte d’Italia, è stato possibile assistere la popolazione vaccinale con riguardo ai soggetti fragili e ai diversamente abili a cui è stato riservato un ingresso dedicato. Non possiamo dimenticare anche l’impegno utile ed encomiabile di diverse associazioni attivate dal libero consorzio di Agrigento che stanno continuando a dare già da quattro mesi il loro infaticabile contributo. L’invito alla popolazione, ha sottolineato Salvino Montaperto, è di rispettare l’arrivo all’hub nella fascia oraria indicata nella prenotazione, al fine di non aggravare l’organizzazione degli ingressi e consentire un regolare afflusso senza assembramenti creati da centinaia di persone che si presentano parecchie ore prima dell’ora indicata nella prenotazione.

Tutto ciò, ha concluso il Coordinatore Salvino Montaperto, non sarebbe stato possibile senza la regia del direttore della struttura Dott. Collura e del coadiutore Dott. D’angelo e dell’infaticabile lavoro di Infermieri, Medici e operatori amministrativi che, senza sosta e con abnegazione, assicurano celerità e professionalità nell’atto vaccinale. In questi giorni di grande afflusso le persone vaccinate, con incredulità, hanno potuto constatare l’efficienza organizzativa dall’arrivo all’hub alla somministrazione del vaccino, facendo rientro a casa in meno di venti minuti.