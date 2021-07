Occhi puntati al cielo, il Dio della guerra corteggia la Dea dell’amore.

Oggi martedì 13 Luglio, dalle 18:30 in poi, tornano i telescopi per la Notte delle Stelle al Belvedere Kainon, una serata tra astronomia e musica.

In loco saranno installati alcuni telescopi astronomici del Planetario di Agrigento. Un astronomo seguirà gli ospiti a gruppi di 10 per tutto l’arco della serata fornendo loro una piccola lezione privata sulla congiunzione Marte-Venere dalla quale la serata trae spunto e sarà disponibile ad esaudire le curiosità astronomiche dei partecipanti, anche dei più piccoli.

Durante la serata, si esibirà il gruppo musicale Aetherea BandEvento patrocinato dalla Presidenza ARS.

