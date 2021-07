Nominati 4 agrigentini nelle Commissioni Nazionali e Regionali dell’AIA

Sono state rese note da parte del Comitato Nazionale dell’AIA le composizioni delle nuove commissioni degli organi tecnici regionali e Nazionali dell’AIA per la stagione 21/22.

Per la prima volta in 70 anni di Storia la Sezione di Agrigento avrà un Commissario Organo Tecnico in una Commissione Nazionale per l’esattezza alla CON D ( Comm. Osservatori Nazionale Dilettanti ) la commissione che svolge il proprio lavoro con gli arbitri , assistenti e osservatori impegnati nei campionati dilettanti a livello nazionale dove e’ stato nominato Antonino Alesi .

Sempre a livello nazionale viene confermato un nostro associato al Settore Tecnico Nazionale guidato da Matteo Trefoloni e per la precisione :

Mario Chillura ( Settore Tecnico Modulo Bio Medico ) .

Inoltre oltre alle su citate nomine di prestigio il Comitato Nazionale dell’AIA presieduto dal neo eletto Presidente Alfredo Trentalange su proposta del Presidente del CRA Cristina Anastasi ha nominato :

Antonino Sciabarrà vice presidente regionale del Comitato Regionale arbitri Siciliano e Giuseppe Sicurella Organo Tecnico del Futsal Calcio a 5 .

A tutti i nostri dirigenti appena nominati vanno le più grandi congratulazioni da parte del nostro presidente di sezione Gero Drago unitamente a quelle del CDS ricordando loro che adesso avranno un compito molto difficile e prestigioso da ricoprire ma anche una grande responsabilità quella di rappresentare tutta la Sezione di Agrigento e dimostrare che la nostra sezione gode di una classe dirigente di altissimo livello umano e tecnico da mettere a disposizione dei giovani di tutta Italia per contribuire alla crescita tecnica ed umana della nostra associazione.