Porto Empedocle, arrestati due pusher mentre cedevano droga

Gli agenti della Squadra Mobile e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, nel corso di un servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due cittadini del Gambia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale operante, a seguito di segnalazione tramite l’applicazione Youpol da parte di un cittadino, effettuava un servizio di osservazione nei pressi dell’area portuale di Porto Empedocle nel corso del quale notavano tre ragazzi ventenni che, con fare circospetto, si intrattenevano con i due extracomunitari.

L’immediata attività di indagine permetteva di accertare che i tre giovani avevano acquistato due dosi della sostanza stupefacente del tipo hashish. Pertanto procedevano all’arresto dei due gambiani che venivano trovati altresì in possesso di una dose della stessa sostanza stupefacente ceduta, nonché della somma in contante di euro 185, provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente e il danaro venivano posti sotto sequestro. Dopo gli accertamenti di rito i due uomini, su disposizione del P.M. di turno, venivano tratti in arresto e l’Autorità Giudiziaria, dopo l’udienza di convalida applicava nei confronti degli indagati la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Porto Empedocle.