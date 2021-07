Problematiche locali e territoriali, il Prefetto Cocciufa in visita a Campobello di Licata

Questa mattina visita istituzionale a Campobello di Licata per il Prefetto Maria Rita Cocciufa, per affrontare insieme al Sindaco Giovanni Picone e a tutta l’amministrazione le problematiche locali e territoriali.

“Ho accettato con piacere l’invito del sindaco Picone, dice il Prefetto Cocciufa. E’ una buona occasione per toccare da vicino i problemi ma anche per scoprire risorse positive che bisogna valorizzare e cercare di far emergere. Bisogna lavorare in sinergia allo stato e agli enti locali, prosegue il Prefetto, la collaborazione e la coesione sono la carta vincente per affrontare i problemi e dare risposte ai cittadini”.

https://www.youtube.com/watch?v=A93LffTOQ40&t=10s

“Sono felice di questa visita, che ci permetterà di interloquire con il prefetto dei problemi che tutti i comuni siamo costretti ad affrontare, ma vogliamo mettere in luce anche le grandi opportunità e potenzialità che questo paese ha”, dice il sindaco Picone a margine dell’incontro con il prefetto.