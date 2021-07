Rave party illegale nel nisseno: 9 Daspo

Nove Daspo e tre avvisi orali sono stati emessi dal questore di Caltanissetta nei confronti di alcuni dei partecipanti a un rave party non autorizzato organizzato lo scorso 24 aprile . Gli agenti sorpresero un centinaio di giovani dopo la mezzanotte in un’area demaniale della campagna nissena. Dopo il fuggi fuggi generale, circa venti partecipanti, provenienti da diverse province della Sicilia, furono fermati, identificati e denunciati per invasione di terreni o edifici aggravata.

Nel corso del sopralluogo la polizia scientifica trovò una postazione dj con mixer e diffusori sonori, mini bar attrezzato per la somministrazione di bevande alcoliche e un gruppo elettrogeno al quale erano collegate le attrezzature. A terra abbandonate trovarono e sequestrarono 33 pasticche di ecstasy e diverse dosi di marijuana e di hashish. Al termine dell’iter amministrativo il questore ha emesso nove provvedimenti Daspo, nei confronti di altrettanti partecipanti residenti fuori Caltanissetta, e tre avvisi orali nei confronti di tre nisseni che parteciparono all’evento abusivo.