Ribera, coniugi trovati morti in casa

Tragedia questa mattina a Ribera dove in un’abitazione in via Parlapiano sono stati rinvenuti i cadaveri di una coppia di coniugi originari del comune crispino. Secondo una prima ricostruzione investigativa si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio ma sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, una squadra di Vigili del Fuoco e anche agenti della Polizia Locale.

loading..