Riforestazione urbana, “Finanziati due interventi per Monte Pellegrino e Parco della Favorita”

Nuovi interventi di “riforestazione urbana” per la città di Palermo. Dal Ministero infatti arrivano risorse per recuperare il verde urbano in due zone: Monte Pellegrino e Parco della Favorita. Lo rende noto i deputato Adriano Varrica.

La graduatoria del bando ministeriale del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” premia la sinergia palermitana tra Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo, Gestore della Riserva naturale e Università di Palermo promossa dal deputato nazionale Adriano Varrica lo scorso dicembre.

Le zone interessate

“Con la Città metropolitana di Palermo – spiega Varrica – abbiamo ottenuto il finanziamento per due progetti di riforestazione urbana: uno che andrà a recuperare le aree di Monte Pellegrino colpite dal terribile incendio del 2016, l’altro che permetterà di intervenire sul Parco della Favorita in due diverse zone, quella degli ex campi Malvagno e quella adiacente all’ex Scuderia reale. Bisogna evidenziare come la graduatoria ministeriale premi l’idea e la qualità progettuale che sono il frutto di un lavoro sinergico che ha visto coinvolti al tavolo con tempistiche di lavoro ristrette Città metropolitana, Comune, Ente gestore della Riserva naturale e Università di Palermo” ha detto il parlamentare palermitano.

“Sinergia tra le istituzioni”

“Mi sento di ringraziare per il lavoro svolto, pur in condizioni sempre complicate, l’intero gruppo di lavoro interistituzionale composto dall’Ing. Pampalone, l’Arch. Lagna, il Dott. Bonomo, l’Assessore Marino, il Dott. La Mantia, il dott. Provinzano e il prof. La Mela Veca, oltre al Sindaco Orlando che ha condiviso e supportato sin da subito la mia proposta – ha detto Varrica -. Questi finanziamenti rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e ritengo un bel messaggio il fatto che si parta dal recupero, dalla cura e dalla valorizzazione dei principali polmoni urbani della nostra città. Si tratta di un primo passo in quanto contestualmente sto supportando l’Amministrazione comunale nei rapporti con gli uffici a Roma per definire un altro significativo finanziamento per il verde e la riforestazione urbana della nostra città che spero riusciremo a definire quanto prima”.