San Calogero, prosegue la colletta alimentare: ecco l’elenco degli esercizi aderenti l’iniziativa

Prosegue l’operazione San Calogero 2021, la colletta di generi di prima necessità che saranno distribuiti ai più bisognosi. L’iniziativa nasce dal cappellano militare dei carabinieri della Sicilia, don Salvatore Falzone, e dai militari dell’Arma del comando provinciale di Agrigento, che hanno coinvolto l’associazione “Volontari di Strada”, la Confcommercio, la Fipe, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavallaresche.

Per contribuire alla colletta basta recarsi presso uno degli esercizi commerciali e lasciare all’interno del carrello sospeso un “dono”. Saranno i Volontari di strada insieme ai Carabinieri a raccogliere il tutto e poi distribuirlo nelle settimane successive alle famiglie bisognose.

Queste le attività che aderiscono all’iniziativa:

Supermercato “MAX” – Via M. Caruso Lanza

Supermercato “MAX” – Via R. Butera

Supermercato “MAX” – Viale Emporium

Supermercato “R7” – Via Crispi

Supermercato “R7” – Viale Cannatello

Supermercato “EUROSPIN” – Via Unità d’Italia

Panificio “SAN CALÒ 2” – Via Cicerone

Panificio “CASTRONOVO” – Via Imera

Panificio “DALLI CARDILLO” – Via XXV Aprile

Panificio “LENTINI” – Viale Leonardo Sciascia

Panificio “PAGANO” – Via Giovan Battista Peruzzo

Panificio “CHIANETTA” – Via Regione Siciliana

Farmacia “UNITÀ D’ITALIA” – Via Unità d’Italia

Bar “LA PROMENADE” – Via Passeggiata Archeologica

Bar “IO E TE” – Via Panoramica dei Templi

Bar “MILANO” – Piazzale Vittorio Emanuele

Bar “BLUE MOON” – Via Ugo La Malfa

Bar “CAFFETTERIA DELLA VALLE” – Via Ugo La Malfa

Bar “LA CONCHIGLIA” – Villaggio Peruzzo

Bar “VETRO” – Via Imera

Bar “SAIEVA” – Viale della Vittoria

Bar “SAITO” – Piazza Pirandello

Ristorante “CAPOTAVOLA” – Viale della Vittoria

Ristorante “IL MOLO” – Lungomare Falcone Borsellino

Ristorante “IL RE DI GIRGENTI” – Via Panoramica dei Templi

Ristorante “OSTERIA EX PANIFICIO” – Piazza Sinatra

Ristorante “AKROPOLIS” – Via Petrarca

Ristorante “GINGER” – Via Empedocle

Ristorante “TERRACOTTA” – Via Pirandello

Ristorante “MANHATTAN” – Salita Madonna degli Angeli

Stabilimento “BLUE OUT” – Viale delle Dune

Negozio “EXTREME” – Viale Leonardo Sciascia