Alcol e droga tra i giovani a Raffadali, Cuffaro: “dobbiamo fare rete”

E’ in costante aumento l’uso di droghe e di alcol tra gli adolescenti; l’età si è abbassata sempre più arrivando a coinvolgere quelli che sono in realtà poco più che dei bambini ed hanno tra gli 11 e i 14 anni. Comportamenti che portano a risse, incidenti, talvolta mortale, e la preoccupazione è tanta.

“Dobbiamo fare rete tutti insieme, istituzioni, forze dell’ordine, chiesa ma sopratutto abbiamo bisogno dell’aiuto delle famiglie per riprendere la situazione dei nostri giovani. Continue risse, continui incidenti, giovani adolescenti che si rifugiano nell’alcol e nella droga. La situazione sta precipitando, ognuno faccia il proprio dovere stiamo distruggendo il futuro della nostra comunità. Da genitore parlo ai genitori, dobbiamo ascoltarli i nostri figli dobbiamo essere noi a dare la soluzione non li dobbiamo lasciare in balia di altri. A Raffadali gira molta droga, svegliamoci tutti”.Questo il grido d’allarme del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaroin una diretta Facebook affiancato da Don Aldo Sciabbarrasi a seguito di un tavolo tecnico con le forze dell’ordine che hanno presentato la realtà dei giovani in paese.

“La vita è una, non sprecate la vita in alcol e droga, dice Don Aldo ai giovani Raffadalesi. Ragazzi amate la vostra vita, dovete essere voi a proteggervi, non andate oltre i vostri limiti. Ai genitori dico più responsabilità”.

A seguito di tale situazione il sindaco ha emesso un’ordinanza:

-divieto assoluto di somministrare bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro; -dal lunedì al giovedì chiusura attività alle ore 1 con divieto di vendere alcolici fino a mezzanotte; -dal venerdì alla domenica chiusura alle 2 con divieto di vendere alcolici all’1.