Auto contro muro e poi le fiamme: morto 16enne

Un ragazzo di 16 anni è morto in un drammatico incidente avvenuto a Villagrazia di Carini (Pa), nella zona del Bivio Foresta.

Una lancia Y è finita contro un muro e dopo una serie di carambole ha preso fuoco. A bordo c’erano due fratelli, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Per uno dei due, sedicenne, non c’è stato nulla da fare. L’altro fratello, che era alla guida, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia dagli operatori sanitari del 118 in gravi condizioni. La prognosi è riservata.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.