Cna, Gero Nobile nuovo presidente della sede di Canicattì

Rinnovati i quadri dirigenziali della CNA di Canicattì in vista dell’assemblea elettiva quadriennale provinciale che sarà celebrata il 3 settembre ad Agrigento. Dopo avere svolto per due mandati pieni e consecutivi il ruolo di presidente, Giuseppe Scibetta, nel rispetto dello statuto, passa il testimone. Il successore, eletto all’unanimità, è Gero Nobile, 53 anni, titolare di un’azienda che si occupa di arredo tessuti per tendaggi.

Fanno parte del nuovo organigramma Giuseppe Scibetta, Salvatore Taibi Gioacchino Ferlisi, Vincenzo Giglia, Antonio Carlino, Angelo Migliorini, Lorenzo Li Calzi, Salvatore Palilla, Salvatore Gambino, Diego Petralito, Ugo Sabatini e Salvatore Di Mauro.

Nel corso dei lavori sono intervenuti il presidente provinciale, Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, i quali hanno avuto parole di ringraziamento per il presidente uscente, augurando poi buon lavoro a Gero Nobile e alla nuova governance locale per l’impegno assunto nell’interesse degli artigiani e imprenditori canicattinesi. Di Natale, Spoto e Scibetta hanno infine espresso apprezzamento per l’attività di collaborazione assicurata da Lillo Lanza, al servizio delle imprese.