Derapate in strada per festeggiare la vittoria agli Europei: fermato un giovane

In occasione della vittoria della nazionale italiana ai campionati europei di calcio, anche a Caltanissetta si sono svolti i festeggiamenti lungo alcune arterie stradali cittadine. Per la circostanza il Questore aveva predisposto un dispositivo di ordine pubblico con l’impiego di unità delle forze di polizia e polizia municipale, anche con l’impiego di unità in abiti civili, affinché i festeggiamenti si svolgessero senza incidenti e venissero immediatamente represse eventuali condotte illecite. Ai momenti di gioia non sono purtroppo mancati anche momenti di pericolo che avrebbero potuto rovinare la festa. Dopo la mezzanotte, infatti, tra un capannello di persone che, a piedi e su veicoli, stava festeggiato in forma goliardica, è stato individuato un automobilista particolarmente esaltato che, con rischiosissime manovre di derapate a 360°, svolte in piena intersezione tra viale della Regione e viale Trieste, ha messo in pericolo l’incolumità dei presenti.

A scongiurare spiacevoli episodi di cronaca, il provvidenziale intervento di un equipaggio della Digos e della sezione volanti, che ha consentito di bloccare e identificare lo sconsiderato autista al quale i poliziotti hanno contestato diverse violazioni al codice della strada con il ritiro della patente di guida. Fermato l’uomo ed evitando possibili pericolose conseguenze, i festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte senza ulteriori pericoli.

loading..