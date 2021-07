Dimissioni Sindaco Favara Alba, Michele Sodano: “oggi perdiamo tutti”

“Sono vicino ad Anna Alba che oggi ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni come Sindaco di Favara e alla comunità Favarese che perde una donna onesta, virtuosa e dall’enorme umanità, a capo dell’amministrazione comunale. Anna è il perfetto esempio di quanto sia difficile fare politica nel nostro territorio se non fai parte del “sistema”, se non ti fai controllare e se, pur di farti fuori e minare la tua credibilità, cominciano tutti a remare tutti contro di te, spesso con inaudita crudeltà. È la storia di Anna, è la storia di Virginia Raggi, di Ida Carmina e Chiara Appendino. Quando quelle stesse istituzioni e quegli uffici che dovrebbero essere le tue migliori armi da combattimento per far crescere il tuo Comune, diventano zavorre che limitano la tua capacità d’azione”, così in una nota il deputato agrigentino Michele Sodano.

“Completamente abbandonata dalla Regione Sicilia, completamente abbandonata perfino dal suo partito, non posso che comprendere la scelta di Anna che ben definisce le sue dimissioni un atto di amore, l’ultimo, da Sindaco, per la sua Favara. Ebbene si, prosegue Sodano, perché quando arriverà il commissario nominato in Regione, sono sicuro che l’emergenza rifiuti che attanaglia Favara ormai da mesi, troverà la sua risoluzione, che perfino sulle finanze dissestate arriverà un impegno che ,durante il mandato della Sindaca Alba, non è mai arrivato. Forse ne sei al corrente, forse no, ma la mia stima nei tuoi confronti è enorme Sindaco Alba, perché come si suol dire, per mettersi in gioco e fare politica in Sicilia, fino a pensare di amministrare un Comune, ci vuole coraggio e tu ne hai sempre avuto, da vendere, dando uno straordinario esempio di devozione per la propria comunità e totale incorruttibilità. Con le tue dimissioni, che non posso che comprendere, perdiamo tutti, conclude Michele Sodano. Già percepisco l’esaltazione di chi è pronto a rimettere le mani su Favara. Ai Favaresi dico, nel rispetto della sua scelta, siate vicini ad Anna Alba.”