Donna scippata mentre sta rientrando in casa: indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini in seguito allo scippo di una borsa che ha subito una trentottenne agrigentina mentre stava rientrando in casa con il compagno. Il fatto è avvenuto nelle ore notturne in via Cavaleri Magazzeni, a San Leone.

Secondo una prima ricostruzione la coppia di fidanzati è stata avvicinata da due individui che in maniera repentina ha scippato la borsa alla donna. All’interno erano custoditi effetti personali e anche un telefono cellulare.