Giovanni Picone: Il Prefetto accogliendo l’invito del sindaco ha voluto onorarci della sua presenza

Il Prefetto accogliendo l’invito del sindaco Giovanni Picone ha voluto onorarci della sua presenza, è una delle prime visite ai comuni che il Prefetto ha iniziato a fare con l’intenzione di conoscere direttamente le realtà territoriali dei comuni dell’agrigentino. Durante l’incontro, tenutosi alla presenza del comandante dell’Arma dei Carabinieri M.llo Luca Vitobello, del comandante della Polizia Municipale Salvatore Cutaia, del Segretario generale Luigi Lazzaro, del vice presidente del consiglio comunale Serena D’Auria, della giunta comunale, dei consiglieri comunali, dei capi settori e di alcuni impiegati, sono state trattate molte delle problematiche locali e territoriali.

Il Sindaco dopo aver salutato e ringraziato il Prefetto, ha presentato succintamente i disagi che l’amministrazione comunale è costretta ad affrontare quali: carenza di personale per utilizzare le risorse disponibili negli investimenti, carenza di risorse economiche per garantire i servizi essenziali, la problematica delle somme dovute per i minori stranieri non accompagnati che il Comune dovrebbe corrispondere alle comunità solo perché hanno sede nel nostro paese, l’emigrazione e il rispetto delle tante norme di bilancio introdotte in questi ultimi anni che di fatto hanno bloccato la spesa e stanno soffocando l’azione amministrativa di tutti i Comuni.

Il Sindaco ha anche mostrato soddisfazione per i risultati finalmente raggiunti in merito alla costituzione della società Consortile pubblica per la gestione dell’acqua.

Infine ha presentato la nostra realtà territoriale sia dal punto di vista geografico che economico-lavorativo facendo emergere le risultanze positive della presenza di aziende che costituiscono le maggiori risorse del paese oltre che l’orgoglio dei campobellesi.

Il Prefetto ha mostrato il suo apprezzamento per il nostro territorio e per la passione e la competenza della gestione amministrativa, si è detta concorde a collaborare per il superamento di problemi che attanagliano diversi comuni (l’emigrazione, il lavoro giovanile ecc.) purché le logiche dell’individualismo lascino spazio alle logiche della condivisione e dei giochi di squadra. Purché la politica si allarghi ad una visione del bene comune che guardi agli aspetti ecologici, informatici e progettuali, aspetti molto carenti che necessitano di un input forte se vogliamo che la nostra Sicilia sia alla pari di altre regioni d’Italia.

L’incontro si è concluso con un omaggio floreale da parte del Sindaco al Prefetto e una breve visita nel territorio con la promessa che ritornerà a visitare altre realtà produttive di Campobello.