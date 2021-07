Impasse allo sportello unico per l’edilizia, “Situazione insostenibile”

“Prima il caldo e la chiusura al pubblico – con i dipendenti in smart working – per la rottura degli impianti di condizionamento nel Polo tecnico del Comune di Palermo, poi la decisione di sospendere il ricevimento al pubblico dal 5 al 25 agosto ferie. Nel pieno dei lavori per i bonus edilizia, interloquire con il Sue (Sportello unico per l’edilizia), è diventato praticamente impossibile con tutto ciò che consegue per il lavoro dei professionisti e l’economia stessa della città”. A denunciare la grave situazione è il presidente dell’ordine degli Architetti Iano Monaco che dopo aver chiesto spiegazioni nei giorni scorsi, questa mattina insieme al consigliere dell’ordine Mauro Pantina è stato ricevuto al Polo Tecnico dall’assessore all’Edilizia privata e presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Vincenzo di Dio.

“Economia città paralizzata da blocco ufficio tecnico”

Monaco e Pantina hanno fatto presente all’assessore che “ad essere penalizzati dalla situazione non sono soltanto i professionisti non tutelati da posto fisso e stipendi ma tutta la città, la cui economia è paralizzata dal blocco dell’Ufficio Tecnico comunale, al limite della interruzione di pubblico servizio”.

“Si corra subito ai rimedi, anche se temporanei”

“Abbiamo lasciato il semideserto edificio del Polo Tecnico – dicono Monaco e Pantina – con la consapevolezza che, in assenza di interventi tempestivi forti e radicali non sarà possibile districarsi dalla situazione di grave crisi in cui versa da tempo il più importante Ufficio Tecnico della nostra città. Come abbiamo detto all’assessore è essenziale porre in essere rimedi immediati seppure temporanei: prevedere la presenza in ufficio del personale nella prima parte della mattina (cioè nelle ore meno calde), come già proposto, fin qui inascoltato, dallo stesso Di Dio; acquistare alcuni fan coil portatili (o anche semplici ventilatori) di cui dotare se non tutti almeno gli uffici strategici non sostituibili dallo smart working; distribuire le ferie del personale arco di tempo più ampio in modo da evitarne la concentrazione in un periodo ristretto come quello d’agosto”.