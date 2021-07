San Leone, ragazza ferita da petardo durante festeggiamenti Europei

Spiacevole disavventura per una ventenne agrigentina durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo dell’Italia. La giovane è rimasta ferita, probabilmente da una scheggia esplosa da un petardo, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici tra piazzale Giglia e il lungomare, nel quartiere balneare di San Leone.

Sono stati i suoi stessi amici a prestarle soccorso immediatamente e trasportarla alla guardia medica in via dei Giardini. Dopo una prima medicazione la giovane è stata poi trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio per ulteriori accertamenti. Per fortuna l’episodio non ha avuto gravi conseguenze.