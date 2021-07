A fuoco balle di paglia e fieno e attrezzi agricoli: indagini in corso

Un incendio ha carbonizzato 700 rotoballe di fieno e paglia, e tre mezzi agricoli, in un appezzamento di terreno, in contrada “Puzzillo”, nelle campagne di San Giovanni Gemini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, e una squadra antincendio del Corpo Forestale.

Il fondo appartiene ad un impiegato, quarantacinquenne, del posto. Diverse ore di lavoro sono occorse per domare le fiamme. Al momento sono in corso indagini al fine di identificare l’origine del rogo, e in caso venisse confermato il dolo, individuare i responsabili e il movente del gesto.