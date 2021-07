Camera di Commercio Caltanissetta, Mancuso (FI): “Gambino dovrebbe documentarsi, è da 3 anni che mi batto per la stabilizzazione di tali lavoratori. Il M5S al Governo a Roma invece?”

“Il sindaco Gambino, piuttosto che fare post o andare a braccetto a destra e a manca con il presidente Musumeci, perché non gli parlava della situazione della Camera di Commercio di Caltanissetta, anziché parlare di cose inutili e insignificanti per la città? Inoltre, Gambino dovrebbe informarsi meglio su quello che l’onorevole Mancuso ha fatto – come nell’ultima finanziaria approvata all’Ars – per la stabilizzazione dei circa 50 dipendenti della Camera di Commercio di Caltanissetta. È da 3 anni che da deputato porto avanti le istanze di tali lavoratori. Oggi, all’improvviso il sindaco si sveglia dal suo letargo amministrativo e accende la macchina del fango con dichiarazioni immotivate? Dovrebbe prendersela con i suoi amici del M5S a Roma – se ancora possono definirsi tali – piuttosto che con un deputato regionale. Gli ricordo che la norma è passata in Commissione Bilancio a Montecitorio, dove il M5S, da Conte a Draghi, è sempre stato maggioranza di Governo. Non solo, manca pure di tatto. Cosa c’entra l’onorevole Prestigiacomo con il danno arrecato alla provincia di Caltanissetta? Lei ha giustamente presentato emendamenti che riguardano la provincia di Siracusa. Piuttosto, i deputati del M5S e del PD a Roma, dove sono invece che difendere il territorio nisseno? A queste domande saprei dare una risposta. L’unica a cui purtroppo non sarò mai in grado di rispondere è: come mai un palermitano sindaco non sia capace di capire che i Nisseni non meritano di essere presi in giro. Lo riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.

