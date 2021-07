I.So.R.S. dona al Comune di Agrigento un defibrillatore e forma 5 vigili urbani al primo soccorso

I.So.R.S. – Istituto sociale di ricerche e studi, in collaborazione col Consorzio universitario Unicurs, ha concesso gratuitamente al Comune di Agrigento un defibrillatore da posizionare presso Lungomare Viale Le Dune di Agrigento e ha formato sei Vigili urbani nell’ambito del Corso di primo soccorso – Blsd, che si è svolto oggi presso la sede di Via Lombardia ad Agrigento.

La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, degli assessori comunali Giovanni Vaccaro e Francesco Picarella, oltre al comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni.

Picarella afferma: “La concessione del defibrillatore è un gesto importante come segnale di prevenzione e tutela della salute al servizio dell’intera comunità. Da anni il Lungomare di Agrigento è popolato di sportivi e atleti e la presenza di un defibrillatore consente di dare concretezza all’intervento tempestivo in caso di un arresto cardiaco, permettendo ai soccorsi di giungere sul posto e di praticare ogni forma di assistenza specialistica. Abbiamo pensato di formare gratuitamente i vigili urbani, anche per testimoniare ringraziamento per la loro opera quotidiana di controllo del territorio e di “primi soccorritori”.