L’ “Ambrosini”, continua a formare le eccellenze del futuro : ecco i nomi dei“bravissimi” neo diplomati

L’ “Ambrosini” continua ad essere un punto di riferimento tra gli alberghieri della provincia. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, lo storico istituto, ha “sfornato” , è il caso di dirlo, altre nuove eccellenze. Freschi di pubblicazione all’albo dell’IPSSEOA “G.Ambrosini” i risultati degli Esami di Stato 2020-2021. Tutti gli alunni hanno superato questa importante prova e molti hanno ottenuto soddisfacenti votazioni.

Ad ottenere 100/100esimi

ARGENTO FRANCESCO GIOACCHINO (5° B)

DI BONA MARZIA PIA (5° B)

PECORARO GEMMA (5° B)

QUARANTA FEDERICA (5° B)

CAPIZZI GERLANDO (5° C)

DI MARCO ZINGARELLO MARCELLA (5° C)

GIARDINA DARIO (5° C)

MORREALE GIADA (5° C)

BELLO IRENE (5° DG)

TERMINI FABIO (5° DG)

MONCADA SABRINA (5° EF)

PRESTI GIUSEPPE PIO (5° EF)

ARCADIPANE ANTONIA (5° S)

FOULADI KATAYOON (5° S)

NOBILE SONIA (5° S)

PARISI ANTONELLA (5° S)

TAGLIALEGAMI EMANUELE (5° S)

LUCIA GAETANO (5° T)

Mentre ad ottenere il massimo dei voti “cum Laude”

BELLAVIA PAOLA (5° B)

D’ANNA LUANA(5° C)

MORREALE SELENE (5° C)

DI CARO ALISSA (5° DG)

LO DICO SEFORA MARIA (5° DG)

BENNARDO MYRIAM (5° EF)

A congratularsi con gli eccellenti studenti, il dirigente scolastico Milena Siracusa:

“Sono felice di sapere che così tanti studenti si siano distinti ottenendo dei risultati eccellenti quale degno risultato di un percorso di studi, portato avanti con impegno e serietà,. Ci complimentiamo con ciascuno dei diplomati e siamo orgogliosi degli studenti e delle studentesse che hanno raggiunto la valutazione eccellente di 100 o 100 e lode.” Continua la dirigente “Il mio pensiero va a tutti i neo diplomati. Hanno dato il meglio di loro all’esame; L’augurio per tutti i diplomati, giovani e corsisti è fatto con il cuore: Sappiate guardare avanti, oltre la crisi pandemica, e saprete “venire fuori” nella vostra pienezza esistenziale, oltre che negli apprendimenti; recuperate la socialità con comportamenti corretti e rispettosi delle regole sanitarie e godetevi un momento irripetibile del vostro percorso di vita; guardate al futuro con ottimismo, con fiducia e con consapevolezza. Si conclude il percorso della scuola secondaria di 2°grado e si aprono strade di vita differenziate per ciascuno. Concentratevi sul cammino e non solo sulla destinazione e assaporate ogni attimo. Il nostro Paese ha bisogno di voi, noi abbiamo bisogno di voi, delle vostre voci autentiche e del vostro punto di vista reale e concreto, direi quasi tangibile. Ricordate sempre una cosa: il lavoro, alla lunga, paga sempre.” Conclude il dirigente Milena Siracusa.

Oltre a questo importante traguardo, un altro è stato raggiunto nonostante le non poche difficoltà legate alla pandemia: l’IPSSEOA “Gaspare Ambrosini” è riuscito a dare continuità ad uno dei progetti fra i più radicati nella cultura e nella tradizione della scuola. Si tratta del Progetto DELF, dedicato alla certificazione esterna di Lingua Francese; una certificazione estremamente prestigiosa, rilasciata dal Ministero dell’Educazione Francese e riconosciuta a livello internazionale.

Durante la sessione speciale di esami, conclusasi il 2 luglio, sono state infatti portate a termine sia la fase di preparazione che quella delle prove finali previste per rilascio del diploma, che quest’anno ha visto impegnati ben 21 studenti dei corsi diurni e (novità assoluta!) 11 corsisti delle sezioni serali per adulti.

Un primato per l’Istituto “Gaspare Ambrosini” (unico nella provincia di Agrigento) che è stato sede di esami per 16 anni consecutivi. Il traguardo attualmente raggiunto in questi anni di attività è di oltre 400 certificazioni rilasciate! Per tale ragione l’Institut Français di Palermo è diventato il partner istituzionale per la conduzione degli esami finali ed il rilascio del titolo.

Grandi soddisfazioni anche per la conclusione dei percorsi di apprendistato

L’alunno Pagliaro Alfredo della classe V C enogastronomia, neo diplomato, ha infatti avuto l’opportunità, durante il percorso scolastico, di assumere la veste di studente duale grazie al contratto di lavoro di apprendistato di primo livello, Avviso 1796 e seguenti della Regione Sicilia, che gli ha consentito di conseguire il diploma seguendo una formazione sia a scuola che presso il ristorante “Lo Zenzero” di Racalmuto. L’alunno al completamento dell’apprendistato per il conseguimento del diploma, è stato assunto dal datore di lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato raggiungendo pienamente quanto auspicato da questa tipologia di contratto. L’alunno durante il percorso biennale è stato seguito dal Tutor formativo Prof.ssa Maria Arnone in collaborazione con la prof.ssa Rosa Jlenia Romano e dal Tutor aziendale Chef Giuseppe Fabbella ed il supporto del Tutor Anpal Signor Vincenzo Carroccio. Grande soddisfazione è stata espressa dalla DS Milena Siracusa che ha creduto fortemente al percorso di Apprendistato di primo livello quale strumento per consentire ai giovani di entrare nel mondo del lavoro.