Madre e figlia uccise a Lentini: fermato 38enne

Eseguito dai carabinieri un decreto di fermo per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Su disposizione della procura di Siracusa, diretta da Sabrina Gambino, i militari del Comando provinciale hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 38enne di Lentini, in riferimento alla scoperta, nell’arco di poche ore e in due differenti luoghi, dei cadaveri di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 89 e 56 anni, conviventi in un’abitazione di Lentini. La salma della madre, in particolare, era stata nascosta in un garage, in una bara, avvolta in una pellicola di plastica. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore, Maria Chiara Vedovato e condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo, della Compagnia di Augusta e della Stazione di Lentini, sono iniziate la sera dell’8 luglio, quando personale medico del 118, intervenuto su chiamata di alcuni vicini allarmati dal forte odore, ha segnalato al numero unico d’emergenza 112 di aver trovato il cadavere della cinquantaseienne, riverso, in avanzato stato di decomposizione, su un divano della sua abitazione.

Nell’appartamento non era presente l’anziana madre, risultata irreperibile anche nei giorni successivi.Quest’ultima, in quelle che probabilmente erano state le ultime ore di vita della figlia, era stata ripresa da alcuni sistemi di videosorveglianza prossimi all’abitazione di famiglia, mentre si allontanava insieme all’uomo destinatario del provvedimento di fermo. Questi, dopo diverse ore di accertamenti, ha fornito agli inquirenti indicazioni rivelatesi utili al ritrovamento della salma dell’anziana in un garage ubicato nel centro di Lentini. Il corpo della donna, come e’ stato rilevato nel corso del sopralluogo operato dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Catania, era stato nascosto in una bara, avvolto in una pellicola di plastica. Il sospettato ha continuato a negare ogni coinvolgimento, fornendo una serie di versioni ritenute non attendibili. L’uomo era gia’ stato coinvolto in passato in un’inchiesta relativa all’occultamento del cadavere di un anziano di Lentini trovato in un sacco mortuario deposto nelle campagne circostanti al paese. I militari stanno valutando la presenza di altri complici. Sottoposti a sequestro gli immobili dove sono stati trovati i cadaveri, quelli nella disponibilita’ dell’indagato, nonche’ le autovetture dai lui utilizzate.