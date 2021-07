Miss Europe Continental Italy alla Real Fonderia ( Palermo) per presentare il programma del concorso per la stagione 2021.

Il direttore esecutivo di Miss Europe Continental Italy Gaetano Quagliata ha indetto la conferenza stampa all’interno di un pezzo di storia della città di Palermo, la Real Fonderia per presentare il programma del concorso per la stagione 2021.

Gaetano Quagliata, da direttore esecutivo per la regione Sicilia è divenuto responsabile dell’intera penisola impegnandosi duramente cercando di ricompattare strutturalmente le regioni e a renderle operative a ripartire – se pur tra mille difficoltà logistiche causate dal virus – a calcare nuovamente le passerelle per eleggere la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale di Miss Europe Continental europea.

Il direttore esecutivo Gaetano Quagliata ha voluto sottolineare, ancora una volta, il valore che assegna alla pulizia e alla trasparenza del concorso che rappresenta, rimarcando il rispetto che è d’obbligo nei confronti delle ragazze partecipanti e delle loro famiglie che, purtroppo, è stato minato da lunghi anni di voci di corridoio, da scandali e rivelazioni che hanno gettato discredito e diffidenza su qualcosa che dovrebbe unire la bellezza alla pulizia e la vittoria esclusivamente al merito e non a vie oscure. La sua caparbietà e l’imprescindibile fermezza che Gaetano Quagliata assegna a questi valori , fortunatamente condivisi dal patron di Miss Europe Continental Alberto Cerqua, dovrebbero rappresentare una garanzia di trasparenza tale da indurre le ragazze a riavvicinarsi con fiducia, se pur con le dovute cautele, ad un sano agonismo in cui oltre a sfoggiare la loro bellezza possono mostrare le loro capacità personali.

Essendo Gaetano Quagliata siciliano, ha tanto lavorato per far sì che la finale nazionale si svolgesse orgogliosamente il 2 ottobre nella sua terra ed in particolare in uno dei teatri più rinomati e prestigiosi dell’isola; il Teatro Politeama di Palermo.

D’obbligo i ringraziamenti alle istituzioni regionali e comunali, l’ARS, la Regione Sicilia ed il comune di Palermo ed in particolare all’onorevole Carmelo Pullara, all’assessore Regionale al Turismo e allo Spettacolo Manlio Messina e al consigliere Paolo Caracausi che si sono adoperati instancabilmente affinché la finale del concorso Miss Europe Continental Italy avesse luogo nella capitale siciliana,

A presentare le ragazze ci sarà la voce calda e suadente, da professionista quale è, Marco Senise, mentre la giuria sarà composta da personaggi di spicco come l’attore cabarettista Stefano Chiodarali, l’attrice show.girl Tanya La Gatta, la vincitrice di Miss Europe Continental 2016 Anna Sememkova e lo stilista Antonio Basile.

Ad accompagnare la serata gli amici di sempre: il violinista Luigi Amico, la cantante folk Cinzia Fanara, il cantautore Gaetano Palermo ed il gruppo che ha rappresentato un periodo di storia molto importante per la Sicilia, la Bella Epoque.

Ed infine, il direttore esecutivo Gaetano Quagliata, ha voluto ringraziare la squadra che si muove con lui: Conci Gulino, Sabrina Tevere, Maria Teresa Corso, Enzo Marchese, Valentina D’Alessandro e Paola Parisi.