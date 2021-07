XXII Premio Buttitta, sabato la premiazione

Si svolgerà sabato 17 luglio 2021, inizio ore 20:00, presso il Piazzale Caos – Casa Natale Luigi Pirandello, Agrigento, la cerimonia di consegna del “Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta” giunto alla XXII edizione, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Finalmente possiamo riprendere la nostra normale attività di promozione dell’arte e della cultura siciliana – afferma la presidente – l’assegnazione era infatti programmata per il 13 dicembre 2020 ma fu sospesa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus, con l’appuntamento spostato appena le condizioni lo avrebbero permesso. Finalmente rieccoci di nuovo in campo, sicuri di far cosa gradita ai tantissimi poeti e scrittori che amano la lingua siciliana e che hanno partecipato al nostro concorso letterario”.

Ecco i vincitori delle varie sezioni del Premio

Sezione Poesia: 1° “Cori e menti” di Licata Melina; 2° “Trizzi di Jorna” di Elena Musso; 3° exaequo “U surfararu” di Maria Rosa Vicari e “Mammuzza mia” di Lucia Milia. Segnalate: “L’ultimu ventu” di Carmelo Modica; “Spini santi” di Valeria Salvo; “Amuri ri rariggia” di Gioacchino Di Giovanni.

Sezione Cunti: 1° “U diavulu e Serafinu di” Giuseppe Palumbo Piccionello; 2° “Spuntica” di Antonio Famà, 3° “E dominediu criò lu suli” di Gioacchino Di Giovanni.

Poesia in siciliano (raccolta): 1° “Chiantu di Chiarìa” di Carmelo Modica; 2° “A Vinirazioni di Sammastianu” di Giovanni Grasso.

Poesia in italiano (raccolta): 1° “Oltre gli ancoraggi abituali” di Francesco Setticasi; 2° “Canzoniere per amanti in fuga” di Giovanna Enrica Costanzino.

Saggi antropologici: 1° “Da milocca a Milena” di Sam Migliore, Margaret Dorazio Migliore e Vincenzo Ingrascì; 2° “Se la memoria si fa storia” di Pippo Bufardeci.

Narrativa: 1° exaequo “Sigarette alla menta” Di Nuccio Vara e “Affinità negate” di Silvano Messina; 2° “Tonino” di Giovanni Volpe.

Saggi storici: 1° exaequo “Luigi Sturzo, antagonista di Mussolini” di Gerlando Lentini e “Tra storia e finzione” di Camilla Maria Cederna, 2° “La commedia dell’Arte e le sue maschere: lo strano caso di Giufà” di Marilisa Pendino; 3° “Fuoco sul ghiaccio. Dall’inverno all’inferno” di Santina Paradiso.

Saggi letterari: 1° “Luigi Pirandello. I romanzi, i miti” di Federico Guastella.

Sezione giornalismo e comunicazione: 1° “Fake News – manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale” di Francesco Pira e Raimondo Moncada.

Assegnati anche i “Premi Speciali” dedicati a donne, uomini, associazioni di Sicilia che si sono particolarmente distinti nel loro settore artistico, lavorativo o di impegno sociale e culturale: Pippo Di Falco, creatore della “Casa museo” di Leonardo Sciascia a Racalmuto; Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento; Bernardo Barone, direttore del Parco letterario Luigi Pirandello;Giuseppe Agnello, scultore; Eduardo Cicala, fotografo; Antonio Occhipinti, pittore; Enzo Galluzzo, giornalista e scrittore; Giovanni Taglialavoro, autore televisivo; SiciliaONpress, giornale on line; Agrigento non si arrende, Associazione di volontariato.

La manifestazione sarà allietata dall’esibizione dei musicisti: Gigi Finistrella alla fisarmonica; Lillo Puccio alla chitarra; Federico Pivato e Marina Tesè al vìolino; Stefano Tesè al pianoforte. Ad accogliere i premiati e i graditi ospiti il Gruppo folkloristico “Fabaria Folk”.