43 i nuovi positivi a Favara, Alba: “vaccinatevi”

Nuovi contagi al Covid nell’agrigento; un aumento esponenziale dei casi si registra in queste ore a Favara. Da venti a trentacinque al dato ultimo di quarantatrè nuovi positivi, tutti giovani.

“E’ un dato allarmante, con una campagna di vaccinazione in corso, dichiara in una diretta Facebook l’ormai ex sindaco di Favara Anna Alba che ha illustrato ai cittadini gli ultimi dati forniti dall’Asp di Agrigento sulla situazione epidemiologica. “Credo che la curva dei contagi in questa settimana cresca di giorno in giorno, adesso l’unica cosa da fare è vaccinarsi per arginare il diffondersi del virus”.