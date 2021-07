Abusivismo edilizio e aquila a rischio estinzione in casa: denunciato 28enne

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, nell’ambito dei controlli nel settore dell’abusivismo edilizio, hanno proceduto alla denuncia a piede libero nei confronti di un residente del posto di 28 anni,disoccupato, che aveva costruito una piattaforma in cemento armato di circa 32 mq con tanto di pareti e tetto a falde. I Carabinieri hanno accertato che l’opera è stata costruita senza alcuna autorizzazione o concessione edilizia e su di un suolo pubblico di proprietà del Comune. Durante i controlli si è scoperto inoltre che l’uomo deteneva illegalmente un’aquila fasciata. Rapace a rischio estinzione per cui considerata specie protetta.

L’esemplare è stato affidato al personale faunistico venatorio del Comune di Cattolica Eraclea che dopo le cure provvederà alla liberazione. Il soggetto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento che e dovrà rispondere delle accuse di occupazione ed edificazione abusiva su suolo pubblico,realizzazione di opere edilizie in assenza di concessione, detenzione illegale di rapace di specie protetta in via di estinzione.