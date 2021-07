Brucia auto di un 20enne: indaga la Polizia a Licata

Indagini sono in corso, da parte dei poliziotti del Commissariato di Licata, per accertare la causa di un incendio che ha distrutto una vettura di proprietà di un ragazzo di 20 anni, bracciante agricolo, del luogo.

Il mezzo, una Alfa Romeo Mito, è andata in fiamme mentre era parcheggiata, nella notte fra martedì e ieri, in corso Italia, in pieno centro cittadino.

Non si esclude alcuna pista.