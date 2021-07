Gadget moderni che renderanno indimenticabile il tuo primo appuntamento

Vuoi un primo appuntamento all’insegna della tecnologia? Ottima idea! Abbiamo selezionato cinque gadgets che renderanno speciale – nonché altamente trendy- la tua serata in coppia.

La tecnologia ti aiuta a trovare l’amore

Ma prima, un passo indietro. Se ami la tecnologia non puoi ignorare che essa non serve solo a rendere particolare il tuo primo appuntamento, ma prima di tutto può aiutarti a trovare il partner dei tuoi sogni. Infatti sono sempre di più le persone che cercano la propria anima gemella su un sito di incontri online: questi portali raccolgono migliaia di profili di single che cercano nuove conoscenze in base alla zona in cui vivono, all’età che hanno ma anche e soprattutto alle passioni che vogliono condividere. Per questo, se sei un appassionato di tecnologia e desideri conoscere persone nuove, iscrivendoti su un portale di incontri potresti incontrare persone affini a te – e anche il mezzo con cui si stringono i primi contatti è già molto adatto a raccogliere gli appassionati di tecnologia!

Cinque gadget tecnologici per il tuo primo appuntamento

Dopo aver trovato il tuo match su internet e magari aver provato un primo appuntamento virtuale tramite una videochat, ecco che puoi proseguire in questo mood tecnologico e moderno organizzando un primo appuntamento dal vivo su quest’onda! Ecco i cinque oggetti che abbiamo selezionato per te.

– Luci “smart” per creare atmosfera

Le luci “smart” comandabili tramite un’apposita app sono fantastiche quando si tratta di creare in casa un’atmosfera gioiosa o più soffusa man mano che si va creando una situazione più intima. La vecchia e affascinante cena a lume di candela, con la sua illuminazione soffusa, si trasferisce in questi moderni sistemi illuminanti senza perdere in bellezza!

– Un visore VR per giocare insieme

Tanti sono gli apporti della tecnologia ai giochi, che siano fatti alla Playstation, al computer o sul cellulare. Una delle migliori novità, uscita qualche anno fa ma in continuo perfezionamento, è la possibilità di giocare in VR utilizzando un particolare visore che vi donerà la sensazione di essere dentro il gioco, aumentando l’emozione! Ogni anno che passa la tecnologia VR si fa più avanzata e il costo dei visori più economico: provare questa tecnologia con un nuovo partner vi farà fare colpo sicuramente!

– Un proiettore compatto per godervi un film ovunque siate

Guardare un film con un proiettore è una vera goduria, soprattutto se esso è compatto e leggero e si può installare comodamente su un balcone o in un giardino. La libertà di trasformare qualsiasi location in un mini cinema può permettervi di realizzare appuntamenti particolari in un mix tra natura e tecnologia.

– Un assistente artificiale per cambiare musica in base al mood

Se prima, con le luci “smart”, avete potuto regolare l’atmosfera della casa in base ai vostri desideri, potrete rendere la magia completa e a portata di mano grazie a un semplice ed economico assistente artificiale comandabile vocalmente. Sarà sufficiente chiedergli di cercare una playlist con la musica adatta e potrete cambiare completamente l’atmosfera di casa senza nemmeno alzarvi dal divano – o sciogliervi da una coccola.

– Cuffie “duali” per immergervi in una bolla segreta

Le cuffie “di coppia” permettono di ascoltare musica in due in tutta comodità. Potete usarle se siete all’aperto o in una situazione rumorosa per creare una romantica “bolla” solo per voi due. Questo gadget è perfetto per vivere momenti emozionanti in mezzo alla natura o alle strade di città.

Questi erano cinque gadget tecnologici utilissimi per organizzare appuntamenti romantici. Molti di essi sono a prezzi abbordabili ma permettono di creare effetti e situazioni decisamente unici.