In auto con un etto di hashish e 30 grammi di cocaina: arrestato 57enne

I carabinieri della Tenenza di Ribera, con il coordinamento della Compagnia di Sciacca, hanno arrestato un operaio pregiudicato del posto di 57 anni, trovato in possesso di 100 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina. L’uomo, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva sottoposto ad un controllo di routine da parte della pattuglia della locale Tenenza impegnata in un posto di controllo in Via Garibaldi.

Il 57enne alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di due involucri gettandoli dal finestrino. L’azione però non è sfuggita ai Carabinieri che dopo avere fermato il soggetto hanno recuperato gli oggetti. La droga è stata sequestrata mentre, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale del posto ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che valuterà la sua posizione in relazione all’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.