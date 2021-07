Incendio danneggia ufficio di una ditta a Canicattì: indagini in corso

Un incendio, la cui causa è ancora al vaglio degli inquirenti, si è sviluppato all’interno di un container adibito ad ufficio di proprietà di un 58enne di Canicattì. L’uomo, al momento del rogo, non era presente sul posto. Sono stati alcuni passanti a notare del fumo che fuoriusciva dalla struttura e ad allertare immediatamente i Vigili del Fuoco.

Sul posto anche gli agenti del commissariato di Canicattì che hanno avviato le indagini sulle cause. Al momento non è esclusa alcune ipotesi anche se, da una prima ricostruzione, non sarebbero stati ritrovati elementi che facciano pensare ad una azione dolosa.