Licata, due giovani assolti dall’accusa di tentato omicidio e rapina

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno disposto l’assoluzione nei confronti di 2 giovani entrambi di Licata, dall’accusa di tentato omicidio e rapina. Il collegio ha disposto altresì la trasmissione degli atti in Procura riguardanti la testimonianza, ritenuta reticente se non addirittura falsa, della presunta vittima

La vicenda risale al 2011 quando i due imputati furono accusati di aver colpito con una coltellata al mento il rivale aggredendolo a calci e pugni col fine di rubargli uno scooter. La vittima riportò diversi gravi traumi ma non sporse mai denuncia. Fu un carabinieri, presente al pronto soccorso, che fece partire le indagini. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Paola Vetro, chiedeva pesanti condanne per i due imputati: 16 anni e 4 mesi. I giudici li hanno invece assolti per non aver commesso il fatto trasmettendo gli atti in procura per le dichiarazioni della vittima.