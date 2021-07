San Leone, ecco i primi locali aperti di sera soltanto ai vaccinati: “Si entra con il Green Pass”

Mentre in Italia si è acceso il dibattito sull’eventuale utilizzo del Green Pass per accedere in ristoranti, cinema, locali ma anche per prendere treni o – più in generale – per tutti gli eventi e luoghi con più di 50 persone, Agrigento si è già portata avanti. Due tra i più noti locali di San Leone, famoso quartiere balneare che nel periodo estivo richiama migliaia di persone da tutta la provincia (e non soltanto), hanno annunciato che apriranno le loro porte (nelle ore serali) esclusivamente a chi è in possesso dell’ormai nota “carta verde” e dunque a chi si è vaccinato. In alternativa a chi è in grado di dimostrare la negatività nelle ultime quarantotto ore. E in tal senso è previsto un aumento dei controlli.

Si tratta del “Borgo Santulì” e de “La Rotta”. Le due strutture, situate lungo Viale delle Dune, hanno comunicato la decisione tramite i loro canali social divenendo così i primi locali (ma altri sono pronti a seguirli) della Città dei Templi ad adottare tali misure che comunque saranno valide soltanto per le ore serali e non per accedere in spiaggia o per farsi un bagno. La scelta di aprire soltanto a chi è in possesso del Green Pass è di carattere sanitario ed è legata all’aumento dei casi che negli ultimi giorni si sta registrando in tutta Italia e nella provincia di Agrigento (quasi cento nuovi contagi negli ultimi due giorni con “picchi” a Porto Empedocle e Palma di Montechiaro), cercando di garantire il più alto livello di sicurezza alla clientela che decide di trascorrere una serata in spensieratezza. Per serata, ovviamente, non si intende discoteca. Quest’ultimo settore è ancora vietato e (con non poche polemiche)ad oggi non si intravede una data certa per la ripartenza.

Borgo Santulì

La Rotta

Il dibattito

Attualmente in Italia non è obbligatorio il green pass per accedere nei locali, bar, ristoranti o comunque posti a “rischio assembramento”. Ma potrebbe diventarlo presto. La discussione è in corso e rischia di diventare urgente già domani, dopo l’esame dei dati del monitoraggio settimanale. La variante Delta sta facendo risalire la curva epidemiologica in maniera preoccupante, sono soprattutto i giovani a contagiarsi. Il dibattito in Italia si è acceso in seguito alla decisione della Francia di aprire le sopracitate attività soltanto ai vaccinati.

Come si ottiene il Green Pass e dove è obbligatorio

Al momento in Italia si riceve due settimane dopo dalla prima vaccinazione (in Europa invece è valido solo dopo la seconda dose e presto potrebbe essere così anche da noi). I dati ci dicono che il tasso di mortalità tra chi ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino è praticamente pari allo zero. Il green pass è attualmente obbligatorio per accedere ad eventi sportivi (stadi) e per ogni evento culturale (proiezioni pubbliche, teatri, cinema, concerti). Inoltre, si deve possedere la certificazione anche per partecipare a banchetti e cerimonie.