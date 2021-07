San Leone, la denuncia: “Pali in ferro sul fondale della terza spiaggia”

Paletti in ferro che “spuntano” dal mare con evidenti pericoli per bagnanti e avventori. Succede a San Leone, nei fondali della terza spiaggia. A denunciare l’accaduto è l’agrigentino Sandro Gorgone. Più volte a lanciare l’allarme è stata l’associazione MareAmico che ha interessato di ciò tutti gli organi competenti, ovvero il Demanio marittimo, la Capitaneria di Porto Empedocle, il Comune di Agrigento, ed anche la Prefettura.

“Da qualche anno, dopo la rimozione della piattaforma in legno di un locale, nel fondale della terza spiaggia a San Leone sono presenti dei paletti di ferro. Gran parte di essi sono stati rimossi a mano da alcuni volontari ma purtroppo alcuni sono ancora presenti. Ogni volta che le mareggiate da occidente fanno ritirare la spiaggia ecco che spuntano fuori dalla sabbia dei pericolosi paletti arrugginiti e taglienti che restano comunque invisibili sott’acqua. Ieri pomeriggio alcuni operai hanno montato delle transenne stradali e dei nastri segnaletici ed un piccolo cartoncino con su scritto “attenzione non entrare in acqua sono presenti nel fondo dei ferri taglienti”. “Sembrava di assistere ad una scena del film “le comiche” di Villaggio e Pozzetto”, scrive un cittadino su Facebook. “Personalmente ho gridato più volte ad alcuni genitori avvisandoli che i bambini stavano rischiando. Aspettiamo che qualcuno finisca in ospedale?”