Abbandono e maltrattamenti sugli animali, tavolo tecnico in Procura

L’estate è il periodo dell’anno in cui si registrano i maggiori abbandoni di animali, fenomeno che le istituzioni di Agrigento vogliono prevenire, sia per motivi etico-morali ma anche perché queste condotte integrano fattispecie di reato. “Prevenzione e repressione dei reati in danno agli animali,” è il tema al centro del tavolo tecnico che si è svolto alla presenza del Procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio e ha visto il coinvolgimento del Comune di Agrigento e l’Arma dei Carabinieri nella figura del tenente colonnello Vincenzo Castronavo del centro anticrimine natura. Durante la conferenza di servizi, s’è parlato anche dei maltrattamenti degli animali e, nel corso di questa estate, verranno predisposti servizi mirati.

“Prosegue il nostro impegno nella tutela degli animali, dice l’assessore Roberta Lala. Il Comune di Agrigento sta ultimando i lavori per l’ambulatorio veterinario per potere sterilizzare cani randagi e gatti, e nelle settimane scorse abbiamo avviato il servizio di microcippatura, ma, bisogna non solo segnalare maltrattamenti o abbandoni su facebook ma bisogna denunciare, perchè solo così si possono avviare le indagini.”

Le forze dell’ordine dal canto loro saranno il braccio operativo dell’autorità giudiziaria nelle attività di controllo su canili, associazioni animaliste e ambientaliste in modo che sia garantita, ad ogni livello, la tutela della salute, il benessere degli animali e il rispetto della normativa.