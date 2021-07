Abbatte un palo dei telefoni, poi scappa: ricercato

Incidente autonomo in via Salvatore Campo, tra il viale delle Dune a San Leone, e il viale Cannatello. La persona alla guida, in via di identificazione, dopo avere perso il controllo della vettura, ha sbattuto contro un palo di telefonia, letteralmente divelto, e poi è fuggito. Il palo dopo aver danneggiato la recinzione, è finito dentro ad un villino.

Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, per la messa in sicurezza del palo, e i tecnici della società telefonica. Gli agenti della polizia Locale hanno chiuso la strada al traffico, e si sono subito messi sulle tracce del responsabile.

Per fortuna non si registrano feriti.