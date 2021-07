Agrigento, al via recupero di Villa Arancio

Continua senza sosta il recupero degli spazi verdi ad Agrigento. Stamattina ruspe a lavoro per il rifacimento della pavimentazione di Villa Arancio,la terrazza mozzafiato ricadente al Viale della Vittoria,da troppo tempo in stato di degrado.

“Si mette a disposizione dei cittadini un altro spazio verde che sarà riconsegnato alla collettività e che rappresenta un segnale chiaro dell’Amministrazione per il vero utilizzo e la fruizione di un bene pubblico che con il totale recupero ha un alto significato civico, “dichiara Giovanni Vaccaro,Assessore al verde pubblico di Agrigento. Per Villa Arancio sarà predisposto un sistema di videosorveglianza per la sicurezza di tutti. E’ un obiettivo che mi ero posto già in campagna elettorale, oggi Villa Arancio inizia quel percorso virtuoso di rinascita, partito qualche mese con la sostituzione delle ringhiere. Adesso saranno rifatti i cordoli e sarà ripristinata l’illuminazione. Saranno lavori corposi che rivitalizzeranno finalmente Villa Arancio polmone verde dimenticato da tutti con un nuovo look, aperto al pubblico nella massima sicurezza per una Agrigento sempre più green. Questo, conclude l’Assessore Giovanni Vaccaro, è un altro puntello per una amministrazione che lavora costantemente con impegno e spirito di squadra.

Il nostro obiettivo primario vuole essere quello di dare una decisa spinta in avanti a una città che vuole uscire da speciose polemiche alimentate a fini personali non capendo che le suddette ville e il loro utilizzo sono bene collettivo e non servono a scatenare livore a mezzo social.”