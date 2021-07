Agrigento, vasto incendio a San Leone

Momenti di panico, nella giornata di ieri, per un vasto incendio che si è sviluppato tra San Leone e Cannatello, ad Agrigento. Le fiamme, alimentate anche da un venticello caldo, hanno interessato una vasta area di vegetazione arrivando a “minacciare” anche alcune abitazioni in via Magellano.

Danneggiate alcune strutture in legno ma – grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento – non si sono verificate ben più gravi conseguenze.