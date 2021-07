Allenarsi in estate, come farlo e perché è importante

Sono in tantissimi quelli che in estate mettono da parte l’allenamento. C’è chi vuole prendersi una pausa e riprendere a settembre, e chi, con la scusa delle vacanze, del mare, del movimento e del sudore, pensa di continuare a lavorare ugualmente sul corpo.

Interrompere un ciclo non è mai positivo, sia perché la ripresa può essere difficile ma anche perché si rischia di perdere tutto quello che si è fatto nel periodo precedente. Continuare ad allenarsi in estate è molto importante, tenendo conto, ovviamente, che le temperature cambiano e gli obiettivi devono essere rivisti. La motivazione principale per non smettere è che ogni stagione porta con sé dei cambiamenti, ecco perché l’allenamento deve essere costante per mantenere il corpo sempre in equilibrio, oltre che anche la mente e lo spirito.

Di certo allenarsi in estate significa fare attenzione ad alcuni fattori come l’idratazione che non deve mai mancare. Bere molto e spesso, evitando acqua eccessivamente fredda, bagnando anche polsi e caviglie se si soffre di pressione bassa. Questo uno dei mantra da non dimenticare mai senza sottovalutare poi la protezione pelle, prendendosene cura perché allenarsi non significa esporsi al sole in modo sbagliato.

C’è, poi, il fattore reidratazione. Con il caldo e l’eccessiva sudorazione, vitamine e sali minerali si disperdono e il fisico rischia di avere una carenza a livello idro-salino. Ecco perché non bisogna farsi cogliere impreparati, soprattutto se ci si continua ad allenare. Lo sforzo muscolare e la vasodilatazione richiedono un continuo reintegro di queste sostanze che nell’organismo non devono mai mancare. Ecco perché è importante assumere alimenti che sono ricchi di sali minerali e vitamine supportando l’alimentazione con gli integratori alimentari.

