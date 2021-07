False assunzioni in cambio di soldi: in quattro a giudizio

Indagini chiuse e giudizio immediato nei confronti dei quattro indagati coinvolti nell’inchiesta – coordinata dalla Procura di Sciacca – sulle finte assunzioni alle Poste Italiane in cambio di denaro.

Le indagini sono state avviate nell’ottobre scorso. In poco più di tre mesi la banda è riuscita a truffare ben sei persone – tutte originarie della provincia di Palermo – facendosi accreditare 45 mila euro. Le vittime, adescate nei modi più disparati, sono finite sul lastrico indebitandosi. Durante il blitz i carabinieri hanno anche sequestrato falsi contratti di assunzione che riportavano addirittura la sigla sindacale “Cobas-Poste Italiane” che ha sede a Ribera in via Etna, e delle carte postepay dove venivano accreditati i soldi delle vittime.