Le truffe non vanno in vacanza, la Polizia: “segnalate e denunciate”

Le truffe non vanno in vacanza. I malintenzionati, infatti, non si fanno scrupoli e vanno sempre a caccia di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone anziane.

Tante le segnalazioni che sono arrivate alle Forze dell’Ordine di falsi operatori Enel in giro per l’Agrigentino, che indossando gilet con il logo aziendale copiato per sembrare più credibili, offrono contratti truffaldini porta a porta e a domicilio in materia di energia elettrica e gas.

La Polizia di Stato è sempre presente e quando si hanno dubbi sulle persone che si incontrano o che vogliono entrare in casa è bene telefonare al 113 o al Numero unico di emergenza 1 1 2. Se qualcuno resta vittima di una truffa o di un furto è importante denunciare l’accaduto perché così si dà la possibilità alle Forze dell’ordine di svolgere indagini ed evitare che altri subiscano il raggiro. Quindi è fondamentale rivolgersi sempre con fiducia alle Forze di polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.