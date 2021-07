Rapina ciclomotore con un complice: denunciato minorenne

I poliziotti della sezione volanti e i carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica di Caltanissetta presso il Tribunale per i minorenni un sedicenne per il reato di rapina in concorso con un altro complice, ancora non identificato. Un equipaggio della sezione volante mercoledì notte è intervenuto in Largo Barile a seguito di richiesta d’intervento pervenuta presso la sala operativa della Questura poiché era stata segnalata una rissa in corso. Sul posto i poliziotti, coadiuvati dall’equipaggio del nucleo radiomobile dei Carabinieri, hanno identificato un ventenne che poco prima era stato rapinato del ciclomotore Piaggio Liberty da due minorenni che lo avevano minacciato. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato e identificato un minore che ha confessato loro di essere l’autore della rapina. Gli agenti hanno recuperato anche il Piaggio Liberty che era stato nascosto presso la scalinata di San Francesco, consegnandolo al proprietario. Il minore è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, affidato agli esercenti la potestà genitoriale.

