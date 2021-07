Saranno consegnati 33 nuovi autobus all’Amat a Palermo

Saranno consegnati il prossimo 22 luglio 33 nuovi autobus all’Amat di Palermo, l’azienda che si occupa del servizio pubblico urbano nel capoluogo siciliano.

all’amministrazione comunale la Iveco Spa e la Trinacria Veicoli Industriali i nuovi autobus.

E’ prevista una cerimonia al deposito di via Roccazzo a cui prenderanno parte il presidente dell’Amat Michele Cimino, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore Giusto Catania.

Si tratta infatti della gara, suddivisa in due lotti, che prevedeva l’acquisto di 10 autobus autosnodati da 18m diesel euro-6, e di 23 autobus da 12m diesel euro-6. Gara aggiudicata definitivamente attraverso fondi del programma pon metro 2014-2020 dopo ben 2 anni di vicissitudini amministrative/giudiziarie fra pronunce del Tar, Cga e infine Corte Europea di Giustizia…e ovviamente Covid

Questi bus non aumenteranno assolutamente la frequenza di alcune linee, ma di certo tamponeranno il fenomeno dei guasti che si verifica, col conseguente rientro della vettura in rimessa se non addirittura lo stop per vari giorni. La gara fra l’altro non si presta ad interpretazioni: rinnovamento flotta e dismissioni bus obsoleti. E non dimentichiamo che è da portare a termine la procedura di assunzione dei nuovi 100 autisti.