Agrigento, Anm ricorda strage di Via d’Amelio con un evento alla Valle dei Templi

“57 giorni, conversazioni in ricordo delle vittime della strage di via d’Amelio”. E’ questo il titolo dell’evento, organizzato dall’associazione nazionale magistrati – sottosezione di Agrigento – per ricordare la strage di via D’Amelio dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La manifestazione si svolgerà il 19 luglio alle ore 20:30 nei pressi del Tempio di Giunone.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti ed è patrocinato dall’Ente Parco Valle dei Templi. Ospiti e relatori della serata, organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Agrigento, il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Domenico Gozzo, il Procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio, l’avvocato Silvio Miceli del Foro di Agrigento ed il Direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro. La commemorazione, alla quale parteciperà anche l’artista musicale Salvatore Nocera Bracco